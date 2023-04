Inter e Juventus incrociano gli interessi per Scamacca

Il Derby d’Italia è sul mercato per un attaccante che in passato ha dimostrato le sue qualità in Serie A. Si tratta di Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham United in estate

Il Milan è stato incostante nella stagione di Serie A di quest’anno. Nonostante ciò, i vincitori della Supercoppa italiana sono in una posizione ideale per raggiungere la finale di Champions League. Per farlo, però, dovrà battere i suoi eterni rivali, il Milan di Stefano Pioli.

Nel frattempo, i nerazzurri devono valutare i loro piani per dare una spinta qualitativa al loro progetto. I nerazzurri stanno ancora valutando Gianluca Scamacca per rinforzare la linea degli attaccanti. L’attaccante gioca nel West Ham United, dove non sembra trovarsi a suo agio, con un adattamento difficile.

Gianluca Scamacca, di nuovo in Serie A?

Sotto contratto a Londra fino a metà del 2027, l’attaccante ha un valore di mercato di circa 27 milioni di euro secondo quanto riportato da Transfermarkt. Secondo La Gazzetta dello Sport, Scamacca rappresenta un desiderio comune di Inter e Juventus. E per il giocatore potrebbe profilarsi un Derby d’Italia estivo.

Vecchia conoscenza del Sassuolo, la sua esperienza in Premier League non è stata soddisfacente. Per questo, l’attaccante italiano può sperare in un ritorno nel campionato transalpino da parte degli Hammers. Una questione che ha suscitato l’interesse dei bianconeri e dei lombardi, che per questo si sono già posizionati per ingaggiare Scamacca. Il calciatore potrebbe presto accendere gli interessi di Inter e Juventus, che sembrano intenzionate a combattere per il giocatore.