Inter e Juventus possono pensare ad un clamoroso scambio

Inter e Juventus potrebbero metter su un clamoroso scambio di mercato per la sessione invernale dei trasferimenti

Due giocatori non stanno performando per come le rispettive società vorrebbero. Uno è della Juventus, l’altro dell’Inter. Entrambi sono giocatori comunque stimati all’interno dei rispettivi progetti, ma non sembra possa esserci spazio ulteriore per loro.

Uno è Robin Gosens, l’altro è Weston Mckennie. Entrambi i giocatori sono protagonisti in negativo degli inizi di stagione di Juventus e Inter e stanno giocando un pessimo campionato ad oggi. Le due squadre sembrano intenzionate ad intervenire sul mercato, con un clamoroso scambio che ora prende piede.

Scambio?

Alla Juventus andrebbe Robin Gosens, mentre all’Inter Weston Mckennie. Per ora è uno scambio che non trova corrispondenze, ma più avanti potrebbe accadere sul serio. La Juventus starebbe cercando qualcuno proprio nel ruolo di Gosens, con Alex Sandro che sembra vicinissimo all’addio.

La Juventus si è già mossa per Parisi, Gaya e Grimaldo con grossa concorrenza su tutta la linea. Per Parisi c’è mezza Serie A, con anche il Napoli pronto a sferrare un assalto. Gaya potrebbe rinnovare con il Valencia, ma su di lui anche il Barcellona. Alejandro Grimaldo, invece, saluterà quasi sicuramente il Benfica a zero. Sul giocatore anche Manchester City, Arsenal e Newcastle.

L’Inter invece cerca un centrocampista per far rifiatare Barella, magari con le stesse caratteristiche. Mckennie sarebbe il profilo giusto, ma la Juventus difficilmente lo farà partire verso una diretta concorrente per l’Europa. Intanto, i bianconeri aspettano per vedere cosa fare così come l’Inter.