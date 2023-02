Inter e Juventus si contendono l’ala destra

Milan e Torino tengono d’occhio i fantastici progressi di Emil Holm. Potrebbe fare il salto in uno dei due colossi della Serie A, ma è ancora nelle file dello Spezia e potrebbe essere sulla strada delle due di Serie A

Se tutto va secondo i piani, la prossima finestra di trasferimento estiva sarà di grande interesse per gli appassionati di calcio. Tutto questo, ovviamente, perché ci sono affari più che interessanti in cantiere per i top club dell’élite del gioco.

Per questo motivo, sulla base di una segnalazione del giornalista Daniele Longo, si è scatenato uno scontro di interessi tra due colossi della Serie A. Le due protagoniste in questione sono l’Inter e la Juventus, entrambe sulle tracce di Emil Holm.

Emil Holm, il gioiello della corona di Spezia

Il terzino milita nello Spezia, dove si sta comportando a ottimi livelli sulla fascia destra. I due titani del calcio italiano ne sono comprensibilmente felici. Inoltre, il contratto di Holm all’Alberto Picco scade nel 2026.

Di sicuro, la lotta potrebbe essere frenetica e intensa nella corsa alla perla svedese. I nerazzurri e i bianconeri non si daranno per vinti, mentre lo Spezia farà di tutto per respingere i rispettivi attacchi. Vedremo chi vincerà la corsa per Holm. Intanto le due squadre continuano a vivere un campionato di incertezza, con i bianconeri che potrebbero non qualificarsi per le coppe europee. Intanto i nerazzurri continuano a vivere un momento ottimo, essendo secondi in classifica in Serie A. La voglia di arrivare a grandi risultati è tanta.