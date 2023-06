Inter e Juventus su Milinkovic-Savic: si allontana l’ipotesi Arabia

Juventus e Inter continuano a darsi battaglia per Sergej Milinkovic-Savic, con il giocatore che quasi sicuramente non rinnoverà con la Lazio. Lontana la pista che porta all’Arabia Saudita

La Juventus e l’Inter continuano a darsi battaglia per l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore serbo piace, e non poco, a quasi tutte le big del calcio italiano. Il centrocampista ha un contratto in scadenza con il club di Lotito fino a giugno 2024 e non sembra abbia voglia di rinnovarlo. La Lazio sembra ormai rassegnata all’idea di perderlo, ma farà di tutto per ottenere il massimo potenziale dalla sua cessione.

Per il giocatore serviranno almeno 30-40 milioni di euro, con Lotito che sarà un cliente ostico nella corsa al nazionale della Serbia. Non solo Juventus e Inter su di lui, però, anche Milan e Napoli oltre a qualche proposta proveniente dall’Arabia Saudita. Quest’ultima, però, sembra non possa essere una pista accesissima. Il calciatore vuole continuare in Europa, per ora.

La situazione attuale

Per il momento la corsa al giocatore è guidata da Juventus e Inter, con il Milan che segue immediatamente. Anche se i rossoneri sembrano non poter acquistare il calciatore, specialmente perché l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek è ormai ai dettagli e difficilmente spenderanno così tanti soldi per un singolo giocatore.

La Juventus prima di affondare sul serbo guarderà con attenzione alla situazione Rabiot, che sembra avvicinarsi notevolmente al rinnovo di contratto. Un anno di rinnovo alle stesse cifre, con la possibilità che possa ritrovarsi ad avere un’opzione per l’anno successivo in favore dei bianconeri. L’Inter, invece, con la cessione di Brozovic potrebbe tranquillamente effettuare il sorpasso.