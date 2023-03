Inter e Roma puntano su Nacho Fernández

Il centravanti è un obiettivo neroazzurro e giallorosso se non dovesse completare il rinnovo del contratto con il Real Madrid

Nacho Fernández è uno dei giocatori il cui contratto con il Real Madrid scade il 30 giugno e al momento non c’è alcuna offerta concreta per il 33enne spagnolo di continuare a far parte della squadra allenata dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, il che ha scatenato le voci più disparate sulla sua partenza a fine stagione, nonché sulle destinazioni che potrebbe avere nel breve periodo.

Il versatile difensore spagnolo è da anni uno dei principali jolly difensivi del Real Madrid: il prodotto delle giovanili merengue ha offerto prestazioni brillanti che lo hanno reso protagonista dei successi ottenuti dalla squadra merengue, anche se non bastano a garantirne la continuità oltre il 30 giugno, data di scadenza del contratto, ed è a questa situazione che sia l’Inter che la Roma stanno prestando particolare attenzione.

Gli acquisti lo lasciano senza posto

L’arrivo la scorsa estate dell’internazionale tedesco Antonio Rüdiger e le gerarchie di Éder Militao e David Alaba hanno portato a una significativa perdita di Nacho Fernández nella rotazione difensiva della squadra allenata da Carlo Ancelotti, diventando teoricamente il quarto centrale della rosa, cosa che potrebbe essere insufficiente per il 33enne, che potrebbe decidere di porre fine alla sua permanenza al Real Madrid e tentare la fortuna in un altro grande campionato europeo come la Serie A. Il giocatore potrebbe far le fortune sia di Inter che Roma, riuscendo a porsi come uno dei giocatori migliori del nostro campionato.