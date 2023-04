Inter, e se fosse Inzaghi ad andarsene?

Se fino ad ora era Inzaghi a temere un esonero da parte della società interista, ora lo scenario potrebbe clamorosamente capovolgersi. Sembra proprio che il tecnico nerazzurro starebbe pensando di lasciare di sua spontanea volontà l’Inter a fine anno. Una voce che sembra trovare più conferme in diverse testate giornalistiche.

La prima a parlare di tale indiscrezione è il “Corriere dello Sport”, affermando che “se l’allenatore riuscisse a centrare un grande traguardo, per esempio la finale di Champions, potrebbe decidere di salutare il club nerazzurro a fine stagione prima del benservito della dirigenza.”

Più recentemente, tale discorso è stato affrontato anche nell’edizione odierna di “Tuttosport”, che ne ha parlato così, rievocando prima uno “storico” ricordo: “La notte del 22 maggio 2010 Josè Mourinho, fresco campione d’Europa con l’Inter, salutò tutti in fretta e furia per andare a firmare il contratto con il Real Madrid. Lo “Special One” fu attratto dai soldi di Florentino Perez, dalla possibilità di provare a riportare la Champions al Bernabeu e, soprattutto, considerava concluso il suo mini-ciclo in nerazzurro, convinto che quell’organico fosse ormai a fine corsa”.

“Simone Inzaghi non sa ancora se arriverà il 10 giugno all’Ataturk di Istanbul, ma nel caso, a differenza dell’Inter del Triplete col Bayern nel 2010, non partirà di certo da favorito contro Manchester City o Real Madrid. Inoltre, Mourinho aveva un club alle sue “calcagna” che premeva per portarlo via da Milano, Inzaghi no. Ma gli eventi di questi mesi, lo strepitoso percorso in Europa, unito a quello tutt’altro che esaltante in campionato, i contrasti – interni, ma anche pubblici – con parte della dirigenza, stanno spingendo a un finale di stagione che potrebbe avere un epilogo sorprendente“.

“Il club – in primis il presidente Steven Zhang, che è legato a Inzaghi e che, probabilmente, già ora non comprenderebbe fino in fondo i motivi di un esonero di un allenatore capace di riportare l’Inter nella “top 4” europea dopo tredici anni – non potrebbe ovviamente sollevare il tecnico dal suo incarico con il titolo di campione d’Europa in tasca. Ma, proprio come fece lo “Special One”, potrebbe essere Inzaghi a dire addio, stufo del “trattamento” ricevuto negli ultimi dodici mesi“.