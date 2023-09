Inter, e se i nerazzurri avessero accettato l’offerta per Milan Skriniar?

Una delle noti dolenti del calciomercato estivo interista è l’addio di Milan Skriniar. Certo, il tutto era già scritto da gennaio, dopo che le trattative per il rinnovo erano fallite, e lo slovacco aveva deciso di accordarsi già con il PSG, dopo che sarebbe terimanto il suo contratto con l’Inter.

Il tutto è avvenuto dopo che la dirigenza nerazzurra aveva rifiutato una ricca offerta dei parigini in estate per circa 50 milioni prima, poi successivamente, verso la fine di gennaio 2023, di circa 10 milioni. Infatti nei piani di Marotta e D’Ausilio c’era ottimismo per il rinnovo del suo contratto, ma poi le trattative si sono concluse in un nulla di fatto, creando un grosso guaio economico per l’Inter.

Alla fine di tutto, l’Inter se le cavata tra la rinascita di Darmian come braccetto di destra, e l’acquisto di Pavard per circa 30 milioni di euro, coprendo l’enorme falla lasciata dall’ex-Samp. Ma cosa sarebbe accaduto se i nerazzurri avessero accettato l’offerta del PSG?

Secondo Tuttosport, ci sarebbe un retroscena di mercato riguardo ciò, scrivendo: “Djaló poteva già essere un giocatore dell’Inter: se fosse stata accettata l’offerta – però arrivata fuori tempo massimo – da parte del Paris-Saint Germain per Skriniar. Parte di quella cifra sarebbe stata stanziata per portare un’offerta al Lilla per il portoghese. La storia ha avuto uno sviluppo diverso ma l’epilogo, seppur un po’ tortuoso, può essere lo stesso per la felicità pure di Simone Inzaghi, considerato che il portoghese – per caratteristiche – sembra il difensore centrale perfetto per esaltarsi nel suo collaudatissimo 3-5-2“.

Il discorso Djalò però, non è ancora chiuso. Il portoghese non ha ancora messo piede in campo con il Lille, visto che a marzo 2023, l’ex Milan ha riportato una rottura del legamento crociato destro, finendo anzitempo la stagione passata. Secondo il quotidiano torinese, D’Ausilio continuerà d’occhio il calciatore del Lille, visto che è in scadenza 2024, ed è un grande estimatore del classe 2000.