Inter, ecco i nomi per il dopo Inzaghi

Inzaghi rischia per la prossima stagione. Nonostante il contratto del tecnico ex-Lazio scada nel 2024, i rapporti tra questo e l’Inter potrebbero finire anzitempo. La sconfitta a Bologna è stata la settima in campionato: un po’ troppe considerando il grande organico nerazzurro. La vetta è lontana 18 lunghezze, mentre la corsa Champions è totalmente aperta, visto che il Milan è a pari punti, mentre Roma, Lazio e Atalanta sono col fiato sul collo (rispettivamente a -2, -3 e -6 punti).

Certo c’è da considerare che l’allenatore 46enne ha conquistato con l’Inter 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe, la qualificazione agli ottavi di Finale in Champions dopo anni dopo quasi 10 anni. Inoltre Inzaghi e l’Inter sono ancora in corsa per arrivare ai quarti della Coppa dei Campioni (dopo l’1-0 v.s. Porto in Casa), che manca da circa 12 anni, e in finale di Coppa Italia, con la Juventus da superare alle semifinali.

I risultati in Serie A sono invece molto deludenti. Il mancato scudetto dello scorso anno, che ha visto i rivali milanisti trionfare, brucia ancora. Si pensava che quest’anno sarebbe stato tutt’altra storia: invece Inzaghi ha commesso gli stessi errori della passata stagione, con un inizio campionato “horror”, che ha permesso al Napoli di distaccarsi notevolmente dai nerazzurri.

Per questo motivo, per la dirigenza interista un’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League renderebbe il suo esonero certo, ma anche il quarto posto non garantirebbe al 100% una permanenza dell’allenatore in nerazzurro. La Stampa, nella sua edizione odierna, spiega chi potrebbe essere il suo successore, facendo anche un nome del tutto nuovo:

“L’alternativa più abbordabile per la prossima stagione è rappresentata da Thiago Motta, che ha provocato l’ultima delusione nerazzurra alla guida del Bologna. Più impegnative le piste che portano a Roberto De Zerbi o Jurgen Klopp. Praticabili solo se troveranno conferma le indiscrezioni sull’ingresso di un fondo finanziario americano nell’azionariato dell’Inter a giugno, quando sarà valutata anche la conferma di Lukaku”.