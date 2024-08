Inter, ecco il motivo per cui Dybala è stato “scartato”

Sempre alla ricerca di occasioni sul mercato, all’Inter è stata offerta la possibilità di prendere Paulo Dybala, ma i campioni in carica della Serie A hanno rifiutato l’opzione di rinforzare la propria linea di attaccanti con il giocatore della Roma

I campioni in carica della Serie A hanno rifiutato l’opzione di rinforzare la propria linea di attaccanti con il giocatore della Roma Paulo Dybala. Non è una novità dire che l’Inter e Giuseppe Marotta, nello specifico, sia un vero specialista nello sfruttare al meglio le proprie risorse nel mercato dei trasferimenti.

Lo testimoniano le varie operazioni portate a termine negli ultimi anni, soprattutto grazie alla capacità di ingaggiare giocatori in trasferimento gratuito, e nonostante il fatto che questo giocatore non sia arrivato da svincolato, rappresentava un’occasione d’oro per indebolire una diretta rivale per lo scudetto. I nuovi campioni d’Italia hanno ricevuto, tramite intermediari, una proposta per acquistare il cartellino di Paulo Dybala quest’estate.

L’Inter non è interessata

In un panorama che sembrava complicato per la Roma, che stava cercando una via d’uscita, l’attaccante non si sarebbe unito comunque alla squadra di Simone Inzaghi. Secondo Il Corriere della Sera, i lombardi hanno rifiutato di presentare un’offerta a causa dell’elevato stipendio di Dybala.

Per quanto riguarda i giallorossi, si stava pensando anche a Rodrigo Riquelme nel caso in cui la cessione de La Joya venisse portata a termine. Nel frattempo, l’Inter, in attesa di eventuali mosse dell’ultimo minuto, sembra essere soddisfatta del proprio progetto. Tuttavia, il percorso di Paulo è stato più che suggestivo per i nerazzurri.