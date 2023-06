Inter, ecco il nuovo obiettivo proveniente dall’Hertha Berlino. Occhio anche ad un calciatore dell’Arsenal

Se da una parte Dzeko è sempre più vicino all’addio, con il Fenerbache sullo sfondo, dall’altra l’Inter dovrà vedersela sul fronte dell’entrata per trovare un suo sostituto. Sul taccuino di Marotta e D’Ausilio non mancano i nomi e le idee, ma si dovrà cercare un punto di incontro con la solita e complicata situazione finanziaria nerazzurra.

Durante il mese di gennaio-febbraio, un nome in voga per l’attacco nerazzurro era quello di Mateo Retegui, giovane centroavanti italo-argentino, che aveva appena esordito con la nazionale italiano, segnando due goal in due partite (contro Inghilterra e Malta). L’idea però è stata momentaneamente accantonata per un altro calciatore, che milita in Bundesliga con l’Herta Berlino, retrocesso quest’anno.

Si tratta del belga Dodi Lukebakio, attaccante molto duttile, di fisico longilineo, può giocare sia in posizione centrale che sulla fascia. Dotato di grande velocità e abile negli inserimenti, viene impiegato anche come ala; tecnicamente molto valido, è particolarmente bravo nell’uno contro uno e nel dribbling. Nonostante la retrocessione del suo club, in 31 presenze è riuscito a timbrare 11 volte il cartellino.

Per la dirigenza interista, tutte queste caratteristiche potrebbero garantire un pizzico d’inventiva al reparto offensivo nerazzurro, saltando l’uomo, cosa che Correa non sta riuscendo a garantire e che Retegui non ha nelle caratteristiche. Dietro all’Inter sono in fila Fiorentina e Villarreal, ma la preferenza di Lukebakio va ai nerazzurri e non solo per il feeling che lo lega a Lukaku. Infatti i due sono compagni di nazionale, e proprio il giocatore dell’Herta ha fornito l’assist del pareggio contro l’Austria all’attaccante interista.

L’Inter, però, non monitora solo Lukebakio , visto che si potrebbe liberare un altro posto dall’addio di Correa. “Altro profilo che piace all’Inter è quello di Folarin Balogun, tornato all’Arsenal dal prestito al Reims dove ha segnato 21 gol. Problema è che per quest’ultimo i Gunners chiedono 40 milioni, mentre Lukebakio può essere acquistato per una decina, quanto chiede l’Hertha Berlino che vuole monetizzare dalla cessione di un giocatore che andrà in scadenza nel 2024 dopo essere retrocesso in Zweite Liga”, riferisce Tuttosport.