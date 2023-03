Inter, ecco il piano per arrivare a Scalvini. Ma occhio alla Juventus…

L’Inter continua a studiare diverse mosse per arrivare a Giorgio Scalvini. Il classe 2003 è da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Quest’ultima ha deciso di premere l’acceleratore per provare ad acquistare il difesore bergamasco in vista dell’addio certo di Milan Skriniar, ormai prossimo sposo del PSG in vista della prossima stagione.

Si sa che l’Atalata è una bottega cara. Scalvini sarebbe valutato dagli orobici circa 40 milioni di euro. Una cifra che è totalmente fuori dai parametri economici-finanziari dell’Inter e considerando lo strapotere dei club stranieri, l’Inter potrebbe dirsi senza speranza per arrivare al gioiellino italiano.

Occhio anche ad altri club italiani. Secondo “Il Corriere dello Sport”, il Milan avrebbe chiesto informazioni, ma per gli stessi motivi di ristrettezza economica dei cugini si sarebbe chiamata fuori. Attenzione anche alla Juvetus, che con un Bonucci sempre più fuori condizione e un Rugani sempre più relegato in panchina, ha urgente bisogno di ulteriori ricambi. E potrebbero puntare anche loro su Scalvini.

Nel frattempo Marotta e D’Ausilio stanno studiando piste alternative per permettere questo “miracoloso” acquisto. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, questo sarebbe il piano dei dirigenti interisti, offrire due pedine di scambio al club atalantino: