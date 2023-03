Inter, ecco il piano per Baldanzi

Una delle sorprese di quest’anno in Serie A, è certamente Tommaso Baldanzi. Calciatore giovanissimo, essendo un 2003, è stato lanciato nella mischia a Empoli da mister Zanetti, scavalcando le gerarchie e relegando in panchina Bajrami, fin tanto che quest’ultimo è stato ceduto al Sassuolo.

È un centrocampista offensivo, che può agire sia da trequartista, sia da ala sinistra. Ambidestro e dotato di ottima tecnica, vanta anche una buona rapidità, nonché doti notevoli nel controllo di palla e nel dribbling. Abile nel servire i compagni grazie alla sua visione di gioco, è anche in grado di andare spesso alla conclusione personale da diverse posizioni. Ad oggi è considerato uno dei migliori talenti italiani della sua generazione, è stato paragonato a Sebastian Giovinco e Alejandro Gómez per le sue caratteristiche. In un’intervista rilasciata a Dazn, ha indicato Paulo Dybala come principale fonte di ispirazione.

In 18 presenze, ha già realizzato 4 goal, tra cui uno pesantissimo all’Inter, regalando 3 punti alla squadra toscana. Proprio i nerazzurri, si sarebbero arrivati per provarlo a prendere in vista della prossima stagione e rendere più funzionale un possibile 3-4-2-1.

Tuttosport ne parla così di tale interessamento, ipotizzando il possibile piano nerazzurro: “Baldanzi è giovane e italiano. Con il presidente Corsi poi i rapporti sono ottimi, come dimostrano, oltre alla trattativa per Asllani, pure i prestiti di Pinamonti e Satriano”.

“Questi può essere una carta importante per ammortizzare il costo di Baldanzi, assistito da Federico Pastorello a cui Piero Ausilio ha affidato la pratica legata al riscatto di Acerbi con la Lazio e con cui sta discutendo del rinnovo di De Vrij. Il tutto senza dimenticare come per l’Inter sarebbe sostenibile ripetere in fotocopia, a livello di “impalcatura” dell’affare, l’operazione che ha portato Asllani a Milano (4 milioni per il prestito, 10 di obbligo di riscatto e 2 di bonus). In organico Baldanzi prenderebbe il posto di Correa, destinato alla cessione a prescindere da quanto accadrà a Inzaghi”.