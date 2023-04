Inter, ecco la proposta del PSG per un calciatore nerazzurro

Non solo Skriniar, l’Inter potrebbe perdere un altro importante calciatore a favore del Paris Saint Germain. Questo perchè secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, l’Inter è destinata a vendere alcuni dei suoi gioielli. Il nome più vicino ad una cessione è certamente quello di Dumfries, che ha anche subito un brusco calo in questa seconda parte di stagione.

Non sarebbe l’olandese ad essere il profilo individuato dai parigini. Infatti la squadra francese starebbe pensando di tentare un “blitz” per Niccolò Barella, cardine del centrocampo interista, che continua ad essere un obiettivo anche del Liverpool. Il Psg è pronto a sfidare i Reds e a prendere Barella con uno scambio.

Secondo quanto riferisce “Calciomercato.com”, poichè Leandro Paredes non verrà riscattato dalla Juventus e tornerà alla casa base in Francia, il club del presidente Al- Khelaifi vorrebbe provare ad intavolare una trattativa per portare sotto la Tour Eiffel l’ex cagliaritano, abbassando il costo dell’operazione inserendo il cartellino dell’argentino.

Al momento l’Inter non ha risposto alle chiamate del Psg, ma se la proposta finanziaria fosse buona, forse la trattativa potrebbe andare in porto visto che il club ha una serie di “soliti” problemi finanziari da risolvere. Al momento non ci sono incedibili, ma i nerazzurri vorrebbero sacrificare altri giocatori e non tutti i migliori.

Nel frattempo Barella, nella serata di ritorno contro il Benfica ha segnato l’ennesimo goal. Quest’anno ha messo a segno 9 gol e 8 assist tra campionato e Champions League, per questo motivo ora ancora di più, le grandi squadre si sono interessate per il futuro. Il giocatore ormai sta completando quella che è la sua crescita e il suo percorso di maturazione. Non sarà facile per il club milanese trattenerlo.