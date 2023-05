Inter, ecco la strategia per blindare Lautaro Martinez

Un mese da ricordare per Lautaro Martinez. 6 goal in campionato in 5 partite, una finale di Champions sempre più vicina, e il recente matrimonio con Agustina Gandolfo, modella ventisettenne con cui ha concepito la figlia Nina e sta aspettando il secondogenito Theo: una cerimonia privata in Comune.

Indubbiamente il Toro è diventato uno dei pilastri fondamentali di questa squadra, considerando anche la recente firma per il rinnovo del suo contratto fino al 2026. Non è da nascondere gli interessamenti provenienti da squadre estere, sopratutto dalla Premier League.

Sia il Manchester United che il Chelsea si struggono da tempo per la firma dell’attaccante argentino. Con una quotazione che schizza fino a 80 milioni di euro (dati Transfermarkt ), il pupillo di Simone Inzaghi è nel mirino dei due colossi inglesi.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, non vuole perdere assolutamente la sua stella. Con queste dichiarazione, ha assicurato il futuro dell’attaccante argentino: “Penso che ci siano tutte le condizioni perché Lautaro diventi il ​​nostro futuro capitano “, ha dichiarato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport .

Il prossimo anno il club meneghino vuole creare una squadra basata proprio sulle spalle del Toro, che sarà anche il capitano designato, frutto di un incontro avvenuto nei giorni immediatamente successivi al ritorno dei quarti di Champions con il Benfica.