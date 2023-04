Inter, ecco l’operazione low cost “italiana” per sostituire Skiriniar

Chi sarà il sostituto di Milan Skriniar? Questa è la domanda che tutto l’ambiente Inter si sta ponendo da gennaio, dopo che c’è stata l’ufficialità dell’accordo tra lo slovacco e il PSG, valido per il prossimo anno. La dirigenza interista sta lavorando giorno dopo giorno per colmare il buco, ma la situazione finanziaria del club milanese continua ad essere un freno per trovare un eventuale sostituto.

Ricordando che al momento è garantita nemmeno la continuità di Alessandro Bastoni o Francesco Acerbi, la squadra nerazzurra ha già lanciato la caccia e la cattura di almeno un nuovo difensore centrale. Nelle ultime settimane alcuni media hanno messo sul tavolo il nome di Iñigo Martínez (Athletic Club), ma la verità è che l’Inter sta valutando altre alternative.

Come riportato da Calciomercato.it, l’Inter avrebbe messo nel mirino Alessandro Buongiorno. Difensore centrale del Torino, classe 1999, è stato fino ad ora uno dei punti cardine della formazione di Ivan Juric, conquistandosi anche la fascia da capitano. Il suo valore di mercato è lievitato, salendo fino ad una richiesta di almeno 10 milioni. L’Inter osserva con attenzione e punta Buongiorno.

Il margine di miglioramento è ancora considerevole (ha solo 23 anni) e ha dalla sua parta un significativa esperienza accumulata con il Torino ( 69 partite ufficiali, tre assist). Alessandro è legatissimo al Toro (al punto che ha persino fatto la sua tesi di laurea in Economia Aziendale sul club granata “Marketing emozionale nel calcio: l’esempio del Torino FC”), ne è tifoso e calcisticamente fin da bambino vi è cresciuto, in più è il vice capitano e quando andrà via Rodriguez la fascia sarà definitivamente sua.

Il difensore granata ha un contratto fino al 30 luglio 2025 e di certo non chiederà di andare via. Per questo motivo, il presidente del Torino Urbano Cairo richiederà almeno la cifra sopracitata, se non di più, e sicuramente non concederà sconti in nessun caso.