Inter, ecco quale era il colpo a zero per la difesa poi saltato

Un mercato ricco di colpi di scena quello affrontato dall’Inter in questa estate. Hanno detto addio tante bandiere che da anni militavano con la Milano nerazzurra, come Handanovic e Brozovic. C’è stata la telenovela Lukaku, che alla fine di tutto, si è conclusa con il belga alla Roma, ed infine il tanto “partorito” acquisto di Benjamin Pavard.

Proprio il francese è stato l’ultimo acquisto dell’Inter, fondamentale per l’organico di Inzaghi, in quanto si era visto perdere una colonna portante come Milan Skriniar, per di più a zero.

Marotta e D’Ausilio però, avevano provato a prendere un altro giocatore prima di virare sull’ex Bayern Monaco. Infatti si era scelto un altro tipo di profilo, più esperto e anizano, ma sopratutto a costo zero. Si trattava di César Azpilicueta, classe 1989 ed ex capitano del Chelsea, con la quale la sua separazione dal club inglese è avvenuta dopo 11 anni, in cui lui ha racimolato 508 presenze e 17 gol, oltre a 9 trofei vinti.