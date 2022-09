Inter, esclusa ipotesi esonero per Inzaghi: “Stankovic unica alternativa”

Il calendario è disseminato di trappole (Toro a San Siro quindi doppia trasferta a Plzen e Udine) ma lo snodo che propone la stagione è già alquanto importante per le ambizioni del club in campionato (fondamentale fare 6 punti per restare attaccati al treno scudetto) e per assicurarsi, quanto meno, un posto in Europa League nella speranza che arrivi un assist dal Bayern col Barça per tenere viva la fiamma pure per la qualificazione agli ottavi di Champions“.

Anche perchè alternative credibili, allo stato attuale delle cose, non ci sono. L’unico nome spendibile sarebbe quello di un grande ex nerazzurro come Dejan Stankovic, libero dopo le dimissioni dalla Stella Rossa: “A oggi l’Inter non ha mai pensato ad altri allenatori, ma il mercato non può proporre molto. Pochettino, per i costi che comporta, è inarrivabile, mentre De Zerbi – tecnico sempre piaciuto al ds Ausilio – per caratteristiche non sembra l’allenatore ideale per prendere una squadra in corsa, al netto del fatto che l’Inter gioca ormai da anni col 3-5-2, sistema di gioco molto lontano dalle idee tattiche dell’ex condottiero dello Shakhtar Donetsk.