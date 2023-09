Inter, Fabbian si mette già in mostra

Fabbian, talento passato dall’Inter al Bologna, sembra essere già pronto a mettersi in mostra. Il giocatore ha già segnato la prima rete in Serie A

Quello dell’Inter è stato un mercato che può dirsi ottimo. L’arrivo a centrocampo di Klaassen e quello in difesa di Pavard hanno concluso un mercato che ha rafforzato i nerazzurri, che però hanno avuto a che vedere anche con vari problemi.

Tra questi il mancato arrivo di Lazar Samardzic, a cui era legato l’arrivo di Giovanni Fabbian ad Udine. Alla fine il talento scuola Inter ha effettuato un percorso differente, il trasferimento a Bologna, che sembra averlo premiato.

L’Inter può avere l’affare

Il calciatore a Bologna ha già trovato la sua prima rete in Serie A, tanto che ora potrebbe essere in rampa di lancio. L’Inter continua a monitorarlo, conscia di avere una clausola di recompra a 13 milioni di euro per i prossimi due anni, dopo che i felsinei hanno speso circa 5 milioni di euro per comprare il talento ex Reggina.

Il giocatore dopo la sua prima rete ha rilasciato anche alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Ancora non ci credo, farlo qui nella prima partita davanti al mio pubblico è un’emozione ulteriore. Mi farò trovare subito pronto per la prossima partita. E’ stata un’estate un po’ tormentata per me, quando ho saputo del Bologna ho detto subito sì. Il mio sogno? Continuare a giocare e divertirmi, poi viene tutto il resto”. Il suo è un talento in netta crescita, che potrebbe stupire molto presto.