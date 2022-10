Inter, futuro di Inzaghi a rischio? L’indiscrezione: “Se dovesse arrivare un’altra sconfitta…”

L’inizio di campionato per l’Inter si è rivelato nettamente diverso rispetto a quanto era stato pronosticato. Sono ben 5 le sconfitte in 10 partite, 4 in 8 di campionato. Lo scudetto sembra già essere lontano ad inizio ottobre.

Ebbene, la domanda dei tifosi interisti nelle ultime ore è una: l’allenatore Simone Inzaghi potrebbe essere seriamente a rischio sul suo futuro al comando della panchina del club nerazzurro?

Ad affrontare la questione è Il Giorno: “Quella mano sul volto sconsolato di Zhang al gol di Smalling, lo sguardo pietrificato di Inzaghi dopo i cinque cambi, i calciatori a testa bassa sotto la curva che comunque canta e incoraggia la squadra al triplice fischio dell’incerto Massa: una sorta di “dejà vu” nel giorno più nero dell’ultimo biennio.

Martedì arriva il Barcellona per l’esame più difficile (forse ci sarà Lukaku). Anche se a fine partita Marotta ha rinnovato la fiducia al tecnico si vocifera che in caso di un altro ko si possa arrivare alla svolta in panchina“.

Il destino del tecnico, dunque, dipende strettamente dai prossimi risultati sul campo. Staremo a vedere cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.