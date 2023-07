Inter, Gosens è in uscita. Ecco i club interessati

L’Inter ha iniziato nel migliore dei modi il proprio calciomercato: prima l’acquisto di Thuram a parametro zero, soffiato ai propri cugini milanisti, e poi a breve ci sarà l’ufficialità di Frattesi. A fronte di questi importanti acquisti, sicuramente ci saranno altrettante cessioni: il primo è stato Dzeko che ha salutato dopo due anni per andare in Turchia. Poi ci sono tanti nomi designati come possibili partenti dopo il bosniaco: Dumfries, Onana o Gosens.

Proprio il tedesco sembra quello più sicuro di lasciare la Milano nerazzurra. Il tedesco dopo un anno e mezzo dal suo acquisto dall’Atalanta non ha rispettato le attese, giocando poco e non incidendo come a Bergamo. C’è da dire che nell’ultimo periodo, l’ex orobico sembrava essersi ripreso, ma questo potrebbe non bastare per evitare la cessione.

Il prossimo 1° luglio arriverà l’obbligo per la famiglia Zhang di versare la cifra pattuita con l’Atalanta e riscattare il cartellino di Gosens. Saranno ben 28 i milioni che entreranno nelle casse della società presieduta dalla famiglia Percassi. Il classe 94′ si trova bene a Milano, ma l’Inter avrà bisogno di dare aria alle sua casse, in vista di prossimi acquisti.

Inoltre la sua situazione in uscita sarebbe facilitata anche dall’interesse di diversi club stranieri, in particolar modo di squadre tedesche. Secondo quanto afferma Sky Sport, sono 3 i club interessati a Gosens: il Wolfsburg, l’Union Berlino (prima società a muoversi per l’ex Atalanta) e il Bournemouth in Inghilterra.

Proprio l’Union potrebbe affondare il colpo definitivo, visto che il prossimo anno, la squadre della capitale tedesca parteciperà alla Champions League. Il colpo potrebbe chiudersi sui 20 milioni, e se così fosse, si tratterebbe del colpo più costoso del club germanico.