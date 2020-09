Inter, grandi manovre in uscita: Ranocchia, Vecino e Gagliardini ai saluti

Tagliare i rami secchi. All’Inter, prima di procedere al mercato in entrata, si procederà a “ripulire” il team da chi non è più ritenuto all’altezza del gruppo anche a discapito di impoverire la rosa in alcuni ruoli chiave. La storia non si discosta troppo da quello che è successo non più di qualche tempo fa dalle parti di Appiano. All’alba dell’arrivo di Conte la ghigliottina impietosa si abbatté su diversi nomi in squadra. Anche quest’anno assisteremo alle medesime scene. A rischiare saranno almeno in tre.

In difesa sembra rami arrivato il momento dell’addio per Andrea Ranocchia. Dopo quasi un decennio si separano le vie del centrale difensivo umbro e dell’Inter di cui, per diverso tempo, è stato anche capitano. Il trentaduenne, sempre meno utilizzato nelle ultime stagioni, non è riuscito a convincere nemmeno Conte che gli ha sistematicamente preferito un baby come Bastoni.

Saluti dolorosi, soprattutto per uno calato fortemente nella realtà nerazzurra. Nonostante un contratto fino al 2021, il giocatore dovrebbe lasciare il club in questa finestra di mercato. L’agente Tullio Tinti è al lavoro per proporre il difensore al Bologna, alla ricerca di un uomo d’esperienza proprio in quel ruolo. L’Inter potrebbe liberare il giocatore gratuitamente come premio per la grande professionalità dimostrata fin dal suo ingresso in società nel 2011. Sulle sue tracce sono segnalate anche Genoa e Parma, da sempre due club amici dei nerazzurri.

Segnalati in uscita anche due centrocampisti. Nonostante il reparto mediano sia quello su cui si concentreranno i maggiori interventi di mercato in entrata, presto passeranno ai saluti anche l’uruguayano Vecino e l’ex Atalanta, Roberto Gagliardini. Il primo, dopo aver superato brillantemente un’operazione al ginocchio, è pronto a rilanciarsi in campo trasferendosi in una nuova realtà. Il Torino pare molto interessato ai suoi servigi ma lui e il suo entourage preferirebbe spostarsi in un club che disputi la prossima Champions League.

Per quanto riguarda l’italiano sembra esserci la possibilità di una nuova esperienza in Serie A dopo le buone uscite dell’ultima parte di campionato. La chiamata last minute di Mancini in Nazionale (come sostituto di Zaniolo) ha rinfrancato il bergamasco che ora sogna il rilancio dopo un periodo piuttosto buio a Milano. Per lui si potrebbero aprire le porte del Napoli o della Roma. Non è da escludere neppure un clamoroso ritorno tra le fila della Dea.