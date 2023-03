Inter, Hakan Calhanoglu chiama Franck Kessie all’Inter

La vittoria del Milan dello scorso scudetto, i continui sfottò nei confronti di Hakan Calhanoglu, hanno fatto incrinare i rapporti tra il turco con i suoi ex compagni di squadra, specialmente con Zlatan Ibrahimovic. Invece c’è quello con Franck Kessie, ancora vivo un anno e mezzo dopo che le due strade si sono separate.

Proprio l’ivoriano è stato spesso segnalato come nome all’interno del taccuino della dirigenza nerazzurra. Dopo solo un anno con la maglia dei blaugrana, l’ex Milan potrebbe salutare la Spagna per ritornare a Milano, questa volta alla sponda opposta. Il calciatore africano non riesce a trovare spazio e continuità in un centrocampo stellare, composto da De Jong, Pedri e Gavi.

Solo 511′ minuti giocati nel campionato spagnolo, conditi da 1 assist e 4 ammonizioni. Migliora leggermente il suo score se includiamo le altre competizioni, dove nelle coppe ha collezzionato 14 presenze, 2 goal e 2 assist. Per questo motivo, l’Inter sta sondando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Senza l’assist del Decreto Crescita, infatti, i 6,5 milioni di euro netti di stipendio del centrocampista sarebbero troppo pesanti per le casse nerazzurre. Situazione che, stando alla Gazzetta dello Sport, richiederebbe una riduzione di ingaggio del diretto interessato o un accordo col Barcellona per un prestito con diritto di riscatto da esercitare eventualmente nella stagione successiva. Ad ogni modo la valutazione attuale di Kessie non dovrebbe superare i 30 milioni.

Tutto questo però, potrebbe essere facilitato dalla presenza del turco all’Inter. Il rapporto di amicizia che esiste tra i due, sarebbe un fattore determinante per convincere Kessie ad approdare con i nerazzurri, superando anche i nodi legati all’ingaggio.