Inter, Hakimi in campo contro il Genoa? A queste condizioni, si può!

L’assenza di Achraf Hakimi nel match di Champions League contro il Gladbach si è fatta sentire a San Siro più di chiunque altro. Il laterale destro marocchino ha saltato l’esordio dei nerazzurri in Europa per essere risultato positivo ad un tampone per Covid–19 ad inizio settimana.

La notizia della positività ha gettato nella disperazione milioni di tifosi nerazzurri in tutto lo Stivale e l’infruttuoso pareggio per 2-2 in cui l’Inter è incappata contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach ha completato il quadro già piuttosto grigio. Eppure forse tutto potrebbe essersi trattato di uno strano scherzo del destino, o almeno così iniziano a pensarla alcuni dello staff medico dell’Inter. Una beffa davvero dura da digerire.

Il giocatore, nonostante il responso di positività non ha mai mostrato neppure i sintomi più lievi del coronavirus, aumentando lo scetticismo sull’esito stesso del tampone. Seppur individualmente Hakimi ha continuato ad allenarsi a casa per farsi trovare pronto alla prima occasione utile, quella che i sanitari dell’Inter sperano possa essere proprio il prossimo match di Serie A contro il Genoa. Eppure, prima che questo avvenga bisogna che altri eventi diano il via libera al giocatore per poter essere normalmente schierato in campo.

Secondo il protocollo federale se il giocatore positivo al coronavirus riesce a dimostrare di essersi negativizzato prima delle 48 ore antecedenti ad un match, questi può essere regolarmente schierato in campo. Una condizione estrema, considerati i tempi, ma non impossibile.

Achraf Hakimi verrà sottoposto a nuovo tampone nelle prime ore di domani venerdì 24 ottobre. Qualora il tampone dovesse dare esito negativo allora il club si muoverà in tempi record per ottenere dall’Ats di Milano la certificazione di falso positivo del primo test. Se l’Azienda Sanitaria sarà d’accordo allora il giocatore tornerà immediatamente a disposizione di mister Conte nella cruciale gara contro il Grifone.