Inter, Handa non convince: Marotta al lavoro per anticipare l’arrivo di Onana a gennaio

L’Inter, attualmente terza in classifica a seguito del Napoli e del Milan, sta dando prova di grande forza in queste prima battute di campionato. Ma, a detta dei tifosi, ci sono alcune cose che non convincono del tutto.

Non è un mistero che la prova gravemente insufficiente di Samir Handanovic contro l’Atalanta abbia aumentato gli interrogativi della dirigenza interista sull’affidabilità dell’esperto portiere sloveno.

Dunque, Marotta ed il suo entourage, stanno considerando tutte le possibili alternative: i dubbi già erano partiti nei mesi scorsi, e avevano spinto il direttore sportivo a guardarsi attorno.

“André Onana, portiere camerunense che l’Ajax non pare disposto a rimettere in squadra senza un rinnovo del contratto. E allora, come riportato dal Corriere dello Sport, attenzione a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

L’Inter, infatti, ha ancora un posto da extracomunitario libero e non sarebbe una sorpresa se provasse ad anticipare il suo acquisto già a gennaio”, si legge su fcinternews.it.