Inter, Handanovic è una certezza ma la questione portieri è da risolvere

Il prolungarsi dell’assenza di Samir Handanovic dalla porta nerazzurra inizia a preoccupare lo staff tecnico e i tanti tifosi nerazzurri. La frattura al mignolo della mano destra, a detta dei sanitari, è ormai alle spalle eppure lo sloveno continua a rimanere fuori dalla formazione titolare di Conte. Anche stasera, nel fondamentale incontro di Coppa Italia contro il Napoli, toccherà al vice Padelli scendere in campo e difendere i pali dell’Inter dalle minacce partenopee.

Più di qualcuno inizia a considerare l’intera situazione assai sospetta. Handanovic è ancora infortunato oppure c’è qualcosa che ancora non è stato svelato e che all’Inter stanno nascondendo? La speranza è quella di poter tornare a fare affidamento sul numero uno nella gara cardine di questa seconda parte di campionato. Contro la Lazio sarà determinante poter contare sui migliori effettivi in rosa per non doversi trovare a rincorrere fino alla fine del girone di ritorno.

Nonostante le tante voci all’Inter sanno che le performance di Handanovic sono comunque qualcosa di straordinario e da tutelare per il futuro. Sebbene la sua permanenza a Milano non sia mai stata messa in discussione, la dirigenza sta già pensando ad un prolungamento dell’attuale contratto che recita giugno 2021. Tuttavia l’avanzare dell’età di tutto il reparto desta continua preoccupazione nella sede nerazzurra.

Le soluzioni già in squadra

I tre portieri attualmente in rosa viaggiano abbondantemente oltre i trenta e all’orizzonte di profili in grado di garantire un ricambio degno non se ne vedono. Le soluzioni in casa ad oggi sono soltanto due: Radu e Stankovic ma entrambi non sembrano poter dare le giuste garanzie. Intervenire sul mercato, quindi, sarà cruciale per non trovarsi in difficoltà negli anni a venire.

Doppia soluzione di mercato

Tanti sono i nomi sul taccuino degli scout nerazzurri. Il vecchio pallino di Marotta, Alex Meret, è passato da essere un titolare inamovibile dello scacchiere partenopeo a mera controfigura di Ospina. Un assalto in estate è più che probabile. L’altro nome è quello dell’argentino Musso, sempre in quota all’Udinese. La squadra friulana non sta certo facendo il migliore dei suoi campionati e valutare l’operato di un portiere non adeguatamente coperto dai compagni è quanto meno penalizzante. Qualora nessuno dei due si dimostrasse all’altezza, allora si provvederà a rivolgere il proprio sguardo altrove, anche all’estero.