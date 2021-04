Inter, i nuovi talenti fanno colpo sulle big: Alessandro Bastoni nel radar del Manchester City

Anche se mancano mesi all’inizio della prossima sessione di calciomercato, la dirigenza nerazzurra sta già mettendo a punto quelle che saranno le future operazioni in entrata ed in uscita, così da rafforzare la rosa per la stagione che verrà.

Per quanto riguarda soprattutto il fronte uscite, i quotidiani sportivi italiani nel corso degli ultimi giorni hanno parlato di un giovane talento dell’Inter, che sarebbe ormai finito sul radar del Manchester City.

Stiamo parlando di Alessandro Bastoni (21 anni) che è uno dei giovani più talentuosi della primavera del club milanese. “Bastoni è un difensore centrale con piede da centrocampista dotato di una tecnica non indifferente. Con innesti ottimi dal punto di vista tecnico come Bastoni, la costruzione dal basso verso l’alto non è una scommessa, ma una soluzione”.

Sono state queste le parole de “La Gazzetta dello Sport” in merito alla situazione. Stiamo parlando dunque di un calciatore che, inoltre, è stato anche già accostato al Barcellona di Ronald Koeman alla fine dello scorso febbraio.

La sua valutazione dal punto di vista economico si aggirerebbe però su una cifra multimilionaria. Da parte sua, l’Inter potrebbe mettere in tasca qualcosa per poter procedere con l’acquisto di giocatori di qualità in altri reparti, ma al contempo non vorrebbe cedere quella che è una delle promesse del calcio italiano del futuro.