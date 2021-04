Inter, i tifosi tremano: Lautaro Martinez possibile cessione per risanare debiti economici

Anche se ormai l’obiettivo scudetto sembra cosa fatta per l’Inter di Conte, la dirigenza è già in moto per conseguire i prossimi obiettivi del futuro, sia in entrata che in uscita, ma anche e soprattutto per la conferma dei professionisti già tesserati.

Ebbene se il futuro di Conte sembra quanto mai saldo, attualmente, le sorti societarie del club milanese rimangono ancora in dubbio: le difficoltà economiche palesate dal gruppo Suning non sembrano ancora superate, e il naufragio del progetto Superlega priva il club di un importante jolly.

A tal proposito non è da escludere, dunque, eventuali cessioni inattese anche di quelli che sono considerati capisaldi della rosa, così da poter risanare i conti della società, che attualmente destano non poche preoccupazioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport una possibile cessione sarebbe quella di Lautaro Martinez: “A tal proposito, il più richiesto sarebbe proprio Lautaro che ha appena cambiato procuratore scegliendo Alejandro Camaño”

“l primo passo dell’agente sarà la firma sul rinnovo a 4,5 milioni per l’argentino però, visto lo scenario, il matrimonio potrebbe essere interrotto bruscamente per salvare il bilancio del club“.