Inter, idea canadese per il post Dumfries

Manca sempre meno l’avvicinarsi del marcato di gennaio. La dirigenza dell’Inter dovrà affrontare i soliti problemi di bilancio e di resistere agli assalti delle big europee per i suoi prezzi più pregiati.

Uno di questi è certamente Dumfries. L’Olandese, già tornato in Italia dopo un buon Mondiale, potrebbe essere l’uomo mercati dei neroazzurri. Da sempre l’ex Psv interessa alle squadre estere: in questa estate il Chelsea ha monitorato costantemente il classe 96′.

In queste ultime settimane, hanno cominciato a suonare sirene inglesi per l’esterno Orange. Resta in agguato sempre il Chelsea, ma occhio anche al Manchester United, visto che Ten Hang apprezza molto il suo connazionale.

Per questo motivo la dirigenza interista avrebbe già individuato un suo potenziale sostituto, se tale operazione dovesse concretizzarsi. Tajon Trevor Buchanan, esterno destro canadese di origine giamaicana in forza al Bruges, che l’ha acquistato un anno fa, nel gennaio 2022, dai New England Revolution, squadra che milita nella MLS

All’Inter Buchanan piace per la facilità di corsa e l’abilità nel dribbling: rispetto a Dumfries è meno irruente sul piano atletico – è alto 187 cm ma ha una struttura fisica ancora esile – , ma ha una tecnica nello stretto e un controllo di palla migliore. L’arma migliore resta l’accelerazione bruciante, fattore sempre più importante nel calcio contemporaneo. ll costo del suo cartellino è più che raddoppiato nel giro di un anno: prima dei Mondiali l’Inter avrebbe dovuto sborsare tra i 12 e i 15 milioni di euro. Ora il suo prezzo potrebbe essere lievitato e non poco.