Inter idee chiarissime dietro: Meret per il dopo Handanovic ma DeLa frena

La trasferta di Napoli sarà per l’Inter anche un momento per riflettere sul futuro e in particolar modo per trovare soluzioni sul delicatissimo compito che da anni è a stretto appannaggio dell’ estremo difensore sloveno. Il prossimo anno Handanovic festeggerà i 36 anni, di cui ben 9 a difendere la porta nerazzurra. Trovare un degno erede che ne emuli le gesta sarà più che doveroso.

Il casting è partito da lontano, già da alcune stagioni, e la rosa dei nomi comprendeva portieri dal grande potenziale come il viola Dragowski, il blucerchiato Audero o il genoano, di scuola nerazzurra, Radu. Tuttavia uno più di tutti ha sempre rappresentato quella suggestione in grado di regalare alla piazza e al club talento, affidabilità e serenità per il futuro. Stiamo parlando dell’ex Udinese, ora al Napoli: Alex Meret.

Udine, si sa, è una fucina davvero mirabile di giovani e talentuosi giocatori. Il settore giovanile friulano da sempre sforna ragazzi che poi, con grande probabilità, riusciranno a far parlare di sè anche nelle serie maggiori. Non a caso lo stesso Samir Handanovic è il frutto del lavoro di scouting e tutoraggio proprio della “cantera” bianconera.

Portare Meret all’Inter significherebbe continuare quella tradizione di grandi portieri che da sempre si sono succeduti a difesa della porta nerazzurra. Il classe ’97 da talento in erba è ormai diventato una solida certezza del nostro campionato. A volte solo dei suoi grandi interventi hanno impedito al Napoli di perdere per strada punti preziosi per il campionato.

Sicuramente la gara di questa sera sarà il momento per riunire nello stesso spicchio di San Paolo entrambe le dirigenze e non saranno solo commenti sul match in corso. Marotta e soci sicuramente potranno vedere il loro pupillo al lavoro e avanzare qualche proposta alla volta di De Laurentiis. Dal canto suo, il patron dei partenopei è molto intenzionato a trattenere il portiere a Napoli per ancora tanto tempo. Chissà se le argomentazioni dei nerazzurri saranno in grado di farlo tentennare e dar il via libera alla cessione di Meret.