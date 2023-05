Inter, il Barcellona si allontana da Brozovic

Era stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A 2021-2022: stiamo parlando di Marcelo Brozovic. Il regista croato era un perno imprescindibile della squadra di Inzaghi, tanto è vero che la sua assenza costò caro ai nerazzurri: un mese in cui i ragazzi di Inzaghi, in 7 partita, collezionarono solo 1 vittoria, 2 sconfitte e 4 pareggi. Questo garantì il sorpasso del Milan, il quale trionfarono a fine campionato.

Quest’anno però, nonostante la squadra di Inzaghi abbia affrontato una crisi peggiore di risultati nella Serie A, le colpe non sono attribuibili ad un altro infortunio di Inzaghi. Infatti il mister interista ha avuto una brillante intuizione, con l’arretramento di Calhanoglu, il quale ha risposto con prestazioni eccellenti da regista.

Col rientro del croato, quest’ultimo ha perso la centralità nella formazione dell’Inter, tanto da renderlo una possibile cessione, a fronte di un’offerta adeguata. Sul calciatore c’è stato l’interesse del Barcellona, per tutto il mercato invernale. La dirigenza blaugrana ha ipotizzato un possibile scambio con il proprio Franck Kessiè, ma alla fine non se ne fatto nulla.

L’interesse del club spagnolo non è mai sparito del tutto. Il centrocampista è legato ai nerazzurri fino a metà 2026. Secondo Mundo Deportivo , il Barça non è disposto a raggiungere i 40 milioni di euro richiesti dal campione della Supercoppa italiana per Brozovic.

Occhio ai soliti club inglesi. Vale a dire un Newcastle United che può gestire il suo approdo in Premier League se si mette d’accordo con l’ente lombardo. Per quanto riguarda l’FC Barcelona , ​​sembra che si sia ritirato dalla lotta per Marcelo Brozovic.