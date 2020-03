Inter, Il Bayern contatta Perisic: svolta sul futuro del croato

Ivan Perisic è stato uno dei primi nerazzurri della vecchia gestione Spalletti a lasciare il ritiro dell’Inter della scorsa estate. Il croato non rientrava nei piani di Conte e insieme a Joao Mario, Nainggolan e Icardi ha visto il suo destino ben lontano da San Siro e dai tifosi della Beneamata.

Dopo una buona parte di stagione al Bayern Monaco, il croato è poi sembrato molto più appannato nelle settimane vicine alla sosta natalizia. Fortunatamente per lui un nuovo periodo di buona forma nelle ultime uscite lo ha riconsegnato agli ordini di mister Flick rinvigorito e sicuro nei suoi mezzi. Lo sto alla Bundesliga per i noti fatti inerenti allo scoppio del coronavirus ne ha arrestato la crescita ma qualcosa in Baviera sembra essere cambiata nei suoi riguardi.

La società che ha accolto Perisic dietro pagamento di soli 5 milioni di euro, infatti, potrebbe presto ripresentarsi davanti a Marotta e co. per rinegoziare il passaggio in Germania. Secondo l’accordo tra i due club, il prestito del croato può trasformarsi in cessione definitiva a margine di un ulteriore pagamento a favore dei nerazzurri del valore di venti milioni.

Se fino a poco tempo fa nessuno pensava che il Bayern avesse avuto la voglia di intraprendere una decisione in questa direzione, negli ultimi giorni pare che il sorpasso ai danni della vecchia tesi sia ormai cosa fatta. Flick è contento del suo numero 14 e vorrebbe averlo a disposizione in Baviera anche per gli anni a venire. Marotta si sfrega le mani e mette a segno un altro importante colpo di mercato cedendo il giocatore ai tedeschi proprio in previsione in un riscatto futuro. L’azzardo è perfettamente riuscito.