Inter, il Bayern Monaco prende le distanze da Brozovic. Chris Falk: “Non ha la qualità necessaria!”

Il Bayern Monaco si defila da ogni possibile trama di mercato che possa anche solo lontanamente considerare Marcelo Brozovic. I cannibali della Baviera scaricano il croato dell’Inter che nelle ultime settimane alcuni rumor di mercato avevano segnalato come molto vicino all’accordo con i freschi vincitori della Champions League.

A fare chiarezza sulla dura decisione del Bayern Monaco ci ha pensato il giornalista Christian Falk, famoso in patria per svelare trame di mercato attraverso un format basato sul “vero o falso”. In un tweet l’opinionista sportivo dichiara: “A causa di molte segnalazioni di un interesse del Bayern verso Marcelo Brozovic: questa non è la verità. Il club ha deciso che il giocatore non ha le qualità necessarie!“.

Because of many reports about a interest of @FCBayern in Marcelo Brozović: this is NOT TRUE. the club decided: the player of does not have the necessary quality @SPORTBILD @altobelli13 — Christian Falk (@cfbayern) September 16, 2020

La questione dunque si conclude ancor prima di iniziare, con il calciatore dell’Inter che incassa una bocciatura inaspettata e dolorosa. Il corrispondente della Bild, da sempre molto vicino agli ambienti bavaresi, con questa rivelazione getta acqua sul fuoco, spegnendo di netto ogni velleità e ogni indiscrezione sulla trama di mercato. Eppure c’è ancora chi vorrebbe il club di Flick vicino al centrocampista nerazzurro, bollando il tweet come tentativo di spostare l’attenzione dei media lontano alla trattativa.

L’Inter intanto sembra aver comunicato all’entourage di Brozovic di non ritenere più il giocatore centrale nel progetto nerazzurro. Una situazione che mette in grave imbarazzo il croato che ora cercherà di trovare nel più breve tempo possibile una nuova sistemazione. Le proposte delle inglesi al momento latitano e anche dalla Spagna non giungono più segnali da settimane.

Nelle ultime ore sembra però che il Monaco dell’omonimo Principato si sia fatto vivo con l’Inter per parlare del giocatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La proposta non entusiasma i meneghini che invece vorrebbero cedere a titolo definitivo Marcelo Brozovic per tentare poi l’assalto al grande obiettivo di mercato, N’Golo Kanté.