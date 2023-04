Inter, il destino di Lukaku potrebbe essere deciso settimana prossima

Sembra essere tornato il buon vecchio “Big Room”. Una splendida partita giocata contro l’Empoli, che grazie alla sua doppietta e l’assist per Lautaro, ha permesso ai nerazzurri di schiantare la squadra toscana con un sonoro 3-0. Basti pensare che prima di questa partita, l’ultimo goal in campionato su azione risale al 31 agosto, nella sfida d’esordio contro il Lecce.

Che sia l’inizio della sua rinascita? Ancora presto per dirlo, ma di sicuro il belga è sulla buona strada. L’Inter lo attende con ansia in questo finale di stagione, che potrebbe far dimenticare il deludente campionato svolto, con una possibile finale di Champions League (che manca dal 2011) e una vittoria della Coppa Italia (con una Supercoppa già in tasca).

Nel frattempo, la dirigenza interista non ha dimenticato del possibile rinnovo del prestito dell’attaccante belga. Ricordiamo che l’ex Chelsea è ritornato a Milano con un prestito oneroso: 8 milioni più 4 di bonus legati alle vittorie di squadra. Lukaku vorrebbe rimanere anche per la prossima stagione, ma molto dipenderà da come chiuderà questo anno travagliato. Intanto l’Inter ha già in agenda un primo incontro con il Chelsea: