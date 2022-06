Inter, il futuro di Dumfries lontano da Milano? Le voci: “Pronto assalto dal Manchester United”

Una volta archiviato il finale di stagione, rivelatosi un po’ deludente per i tifosi nerazzurri che non sono riusciti a gioire per il secondo anno consecutivo per il raggiunto tricolore, adesso tocca pensare al mercato.

Non solo operazioni in entrata, tra gli obiettivi della dirigenza c’è anche quello di piazzare uno o due colpi in uscita che possano far rifiatare le casse interiste, così da reinvestire parzialmente per i nuovi innesti.

Ebbene le ultime voci riguardano il futuro di Denzel Dumfries all’Inter che, a quanto pare, sarebbe in discussione. L’esterno olandese, dopo un’ottima stagione, ha ricevuto proposte dall’estero.

Una in particolare desta preoccupazione. Quella del Manchester United. Ten Hag, infatti, avrebbe individuato in Dumfries il rinforzo giusto per la sua nuova rosa. “Ten Hag, connazionale e costruttore del nuovo Manchester United, stima tanto l’interista e cerca un giocatore su quella fascia per iniziare a rincorre City e Liverpool.

Se Dumfries per davvero andasse via, a quel punto l’Inter dovrebbe organizzare la contraerea e prendere un altro esterno destro: stavolta servirebbe un big”, commenta La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’esterno olandese ora varrebbe almeno 30 milioni.