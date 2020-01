Inter, il giorno di Eriksen è sempre più vicino!

Importanti passi avanti sull’operazione che verosimilmente porterà Christian Eriksen a vestire a breve la maglia nerazzurra. Le parole del tecnico Mourinho rilasciate alla stampa qualche giorno fa ora fanno il paio con quelle del procuratore del giocatore che parla di “ottimi passi in avanti” nella trattativa coi meneghini.

Il playmaker del Tottenham, in scadenza di contratto nel prossimo giugno è sempre più vicino all’approdo all’Inter nonostante i rumor sull’interesse di tanti altri club per lui. Conte e Marotta ne hanno discusso a lungo e pensano che sarà proprio l’uomo di Middelfart colui che darà di nuovo brio alla manovra nerazzurra apparsa alquanto farraginosa nelle ultime uscite.

Lui intanto continua ad allenarsi con gli “Spurs” e per il momento non vuole rilasciare alcun commento sulla sua situazione. Per fortuna (dei tifosi interisti) che a parlare per suo conto sia stato nelle ultime ore il suo rappresentante : Martin Schoots. L’agente, raggiunto dai microfoni della stampa, ha parlato di “situazione interessante” attorno al suo assistito. Il valore del giocatore è indubbio ma la necessità di cederlo per rientrare dell’esborso e non vederselo andare via a zero è troppo forte per la società inglese.

I dettagli della trattativa

Ecco perchè lo sforzo economico messo in campo dall’Inter pare non disattendere le pretese di entrambe le parti. Al Tottenham verrà riconosciuta una cifra che si aggirerebbe intorno ai 24 milioni di euro, mentre per il giocatore è già pronto un contratto da quasi 10 milioni di euro a stagione per quattro anni.

L’intenzione è quella di rendere Eriksen il vero uomo-immagine dei nerazzurri per i prossimi anni. Un ambasciatore del team in Europa e nel mondo. Un leader carismatico e tecnico che possa aumentare il blasone dell’Inter in un nuovo corso che strizza l’occhio ad una politica economica rivolta all’estero più che in Italia. Su questo Marotta e soci sono pronti a scommettere sulla buona riuscita dell’operazione e la fumata bianca con relativa firma sul contratto potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Magari già all’alba della sfida di A contro il Napoli al San Paolo.