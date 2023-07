Inter, il Lukaku-Onana day è sempre più vicino. Occhio dalla Turchia…

Un mercato dai mille colpi di scena quello vissuto fin qui dall’Inter e dai suoi tifosi. Dopo l’addio di Marcelo Brozovic (7 stagioni in maglia nerazzurra) e di Edin Dzeko e gli acquisti di Frattesi e Thuram, ci sarebbero altri colpi di scena pronti ad andare in porto. Questa volta più scontati del solito.

Si sa che sono settimane che l’Inter sta trattando per l’ennesimo ritorno di Lukaku, ma allo stesso tempo per l’eventuale ricca cessione di Andrè Onana al Manchester United. I Red Devils potrebbero alzare definitivamente la posta in palio, aumentando l’offerta di 60 milioni di euro, convincendo così la dirigenza nerazzura a lasciar partire l’ex Ajax dopo solo una stagione a Milano. Il possibile trasferimento al Manchester United rappresenterebbe un’opportunità importante per l’estremo difensore interista interista di giocare in una delle squadre più prestigiose del calcio inglese e internazionale.

D’altra parte, l’Inter sarebbe disposta a privarsi del talento di Onana per rinforzare altre posizioni chiave nella squadra. Nonostante la sua importanza in alcuni momenti chiave di questa stagione (vedi le sfide di Champions contro Porto e Benfica), la società nerazzurra ritiene che il ricavato dalla cessione del portiere potrebbe essere utilizzato per migliorare altri reparti, garantendo una rosa ancora più competitiva per la prossima stagione. In primis però, bisognerà anche sostituirlo, visto che sia Handanovic che Cordaz hanno già lasciato l’Inter. Attualmente i Nerazzurri si troverebbero ad Appiano Gentile, per il ritiro estivo, senza portieri.

Parallelamente, l’Inter potrebbe beneficiare di tale cessione anche per il ritorno di Romelu Lukaku, avanzando un’offerta di 30 milioni. Nonostante la deludente stagione e una prestazione nella finale di Champions completamente da dimenticare, Inzaghi e la dirigenza nerazzurra vogliono a tutti i costi il belga, come quest’ultimo vuole l’Inter. Infatti l’attaccante di origini congolesi, non ha preso parte al ritiro del Chelsea e ha rifiutato le offerte provenienti dall’Arabia, dimostrando il suo interesse nel tornare a Milano.

Occhio anche alla fascia destra. Se dovesse esserci una cessione del terzino destro Denzel Dumfries, la squadra nerazzurra potrebbe puntare a rafforzare il reparto in questione con l’acquisizione del promettente centrocampista turco classe ’99: Ferdi Kadioglu. Il giovane anatolico, attualmente al Fenerbahçe, è considerato uno dei talenti emergenti nel panorama calcistico europeo. La sua visione di gioco, la tecnica raffinata e la capacità di segnare gol potrebbero non far rimpiangere un possibile addio dell’esterno olandese.