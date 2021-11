Inter, il match contro il Napoli si avvicina: ecco quando tornano i 14 nazionali

Questa volta per l’Inter non sussisteranno, per fortuna del mister Inzaghi, i disagi causati dalle precedenti pause per gli impegni delle nazionali. Dopo la pausa la squadra affronterà il Napoli capolista e tutto il gruppo sarà a disposizione in anticipo rispetto al calcio d’inizio.

La partita si terrà domenica 21 novembre alle ore 18. La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’argomento, stilando una lista 14 giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali, e dei rispettivi rientri: