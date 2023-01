Inter, il mercato invernale dipenderà dalla cessione di Dumfries

Siamo all’ennesima sessione di calciomercato, in cui l’Inter dovrà convivere con i ben noti problemi finanziari. In queste settimane si è parlati di diversi interessamenti per alcuni giocatori da parte dell’Inter, i neroazzurri dovranno fare i conti con le ristrettezze economiche, che rischiano di lasiare a secco i movimenti in entrata.

Giorno dopo giorno le voci su una possibile cessione societaria si fanno sempre più concrete ma, fino ad allora, Ausilio e Marotta saranno costretti a fare i salti mortali per abbinare costi ridotti e competitività della rosa elevata. Non un compito semplice, considerato il fatto che ogni anno un pezzo pregiato è costretto alla partenza.

Dopo aver resistito ai “pesanti” attacchi estivi del PSG per Skriniar, un altro nome è stato sul taccuino di una big straniera: Denzel Dumfries. L’esterno olandese interessava molto al Chelsea, ma alla fine non se ne fece nulla. Dopo il buon mondiale disputato con gli Oranges, l’ex PSV potrebbe ricevere nuovamente diverse offerte dall’estero, e salutare l’Inter già a gennaio.

Ci sarebbe novuamente il Chelsea pronto ad assicurasi le prestazioni sportive del 26enne olandese già per questo inverno, come riferisce Gazzetta.it: “Considerando i vincoli imposti dal bilancio, è difficile immaginare che l’Inter possa compiere un investimento durante la sessione invernale, ma non è uno scenario del tutto da escludere. Tutto si lega alla cessione di Denzel Dumfries, su cui da tempo è forte l’interesse del Chelsea.”

Un’operazione che inizialmente sembrava da discutere direttamente al termine della stagione e che invece potrebbe essere intrapresa già nelle prossime settimane. I Blues infatti devono fare i conti con l’ennesimo infortunio di Reece James, che sarà indisponibile almeno fino alla fine del mese. A questo punto, non ci sarebbe da sorprendersi se il tentativo di acquistare Dumfries fosse anticipato. Con la cessione dell’olandese, i nerazzurri dovrebbero intervenire per colmare il vuoto a destra e il nome adatto è quello di Tajon Buchanan, esterno classe 1999 di proprietà del Bruges dalle spiccate attitudini offensive. Gran passo e ottime capacità nell’uno contro uno, si è messo in mostra con il Canada ai Mondiali dove ha chiuso al sesto posto per dribbling riusciti”.