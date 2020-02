Inter, il mercato non chiude mai: Marotta già al lavoro per giugno

Neanche dodici ore dalla chiusura del calciomercato invernale e già all’Inter si lavora per portare alla Pinetina volti nuovi per la prossima stagione. Marotta sa che gli affari non dormono mai e già stamattina sta studiando le prossime mosse per organizzare i prossimi movimenti in entrata e in uscita. I profili studiati dal DS sono i più diversi con un’attenzione maggiore verso quei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2020.

D’altronde i parametri zero trasformati in colonne delle sue squadre sono il vero marchio di fabbrica del dirigente varesino. Non vi dicono nulla signori calciatori come: Pirlo, Pogba, Koman, Llorente, Khedira, Dani Alves e Emre Can? All’Inter sperano proprio che il tocco magico di Marotta continui ancora a lungo.

E tutto fa pensare che l’occhio lungo di Marotta si sia già posato su uomini di assoluto valore che potrebbero avere il proprio destino legato a doppio filo con l’Inter già a giugno. I nomi che circolano in queste ore sono tanti e una doverosa cernita sembra d’obbligo. Il primo sul quale si tenterà di portare l’attacco più deciso pare sia il diciannovenne Chong, centrocampista olandese di scuola United. Il ragazzo, figlio di genitori caribico-cinesi, non rinnoverà con i “Red Devils” e molto probabilmente tenterà di trovare fortuna altrove.La concorrenza è forte, in primis quella della Juventus mossasi sul ragazzo già da alcuni mesi. Eppure il mancato accordo tra club e entourage del ragazzo lascia uno spiraglio all’Inter che sicuramente ne approfitterà. Ma il duello coi bianconeri non finisce certo qui.

Un altro obiettivo sensibile di Marotta e dei suoi pare essere il laterale sinistro Layvin Kurzawa in scadenza di contratto col PSG. Il laterale piace tanto anche a Torino ma lo scambio saltato all’ultimo con De Sciglio lascia aperta una possibilità di interferenza nerazzurra nella trattativa. Altro nome caldo accostato ai nerazzurri in scandenza coi parigini è quello di Edinson Cavani. L’uruguayano è un vecchio pallino di Conte già dai tempi della Juve. Unico problema: l’ingaggio faraonico a cui il buon Edinson pare non voler rinunciare.

Dal mercato inglese c’è da registrare il sempre vigile interesse verso Matic e Willian. I due hanno offerte anche in Spagna e Bundesliga ma per il giusto progetto e le giuste motivazioni potrebbero decidere di venire in Italia ad arricchire una Serie A che sta tornando ricettacolo di campioni internazionali. Ultimo nome a sorpresa quello del “bergamasco” Palomino. L’argentino è il totem difensivo della formazione atalantina ma al momento non giungono voci su un eventuale rinnovo. In caso di addio di Ranocchia potrebbe essere lui l’uomo giusto per far rifiatare qualcuno nella retroguardia nerazzurra.