Inter, il presunto interesse del Real Madrid per Dzeko

Uno degli uomini del momento in casa Inter è certamente Edin Dzeko. Nonostante la recente doppietta di Lautaro Martinez contro la Cremonese, non è da sottovalutare la prestazione del bosniaco. Il suo tiro respinto da Carnesecchi provoca il tap-in dell’argentina, e poi per finire il magnifico assist da centrocapista per il 2-1.

É lui uno dei protagonisti di questa stagione altalenante. In questa stagione, in 28 presenze totali, ha realizzato 11 goal e ben 5 assist. Il “cigno di Sarajevo” sta colmando il buco lasciato da Romelu Lukaku, visto che il belga fino ad ora, si è visto pochissimo in campo, a causa di numerosi problemi fisici.

Ultimamente però, l’attaccante 36enne era stato accostato a diverse voci di mercato. Inizialmente accostato al Manchester United, dopo la perdita di CR7. I red devils hanno optato per un’altra opzione simile, Wout Weghorst, olandese 30enne, reduce da un buon Mondiale con la sua Olanda.

La ricerca di un sostituto garantito per Karim Benzema (35 anni) continua a essere un tema da monitorare con attenzione in casa Real Madrid. Per questo motivo, secondo le testate Relevo e ABC, i blancos aveva individuato come vice-Benzema proprio la punta dell’Inter. Ricordiamo che il bosniaco è in scadenza di contratto per l’estate del 2023, visto che ancora non ha rinnovato.

L’allenatore Ancelotti aveva chiesto l’ingaggio di un attaccante di riserva esperto perché non aveva fiducia in Mariano Diaz. Tuttavia, il Real Madrid ha deciso di rinunciare alla possibile opportunità perché preoccupano l’età e lo stipendio dell’ex attaccante del Manchester City e dell’AS Roma. Inoltre, la dirigenza del club non ha visto la necessità di ingaggiare un giocatore solo per una stagione.