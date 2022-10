Inter, il Psg non molla per Skriniar: c’è Pau Torres per sostituirlo, ma è sfida con la Juventus

La trattative tra il Psg e Skriniar hanno accompagnato le cronache sportive per tutto il corso della stagione estiva di mercato. Quella tra il nerazzurro e il club parigino, infatti, fu una delle operazioni sfumate che fecero più rumore.

Ancora adesso, tuttavia, il Psg non molla, e tenterà di strappare il difensore nel mercato invernale al club di Appiano Gentile. In estate fu proposta una maxi offerta da oltre 60 milioni e un contratto da 9 milioni netti bonus compresi per il difensore.

L’affare però sfumò per via delle poche alternative individuate dall’Inter sul mercato, dopo il sorpasso della Juventus per Bremer. Nonostante la permanenza, però, gli animi tra le due parti rimangono tesi, e la partenza sembra attualmente la soluzione migliore.

Qualora l’Inter non dovesse riuscire a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto entro dicembre, per non rischiare di perderlo a zero a fine stagione, già a gennaio il club nerazzurro vorrebbe cederlo.

Secondo quanto riportato in Spagna da ‘fichajes.net’, l’Inter è interessata per sostituirlo a Pau Torres, centrale del Villarreal. Anche in questo caso sul difensore in passato si era registrato l’interesse della Juventus, ma anche quello del Manchester United.