Inter, il punto della situazione su Vidal: “Sicura la sua partenza in estate, decisione presa”

Nel corso del campionato sono stati tanti i professionisti che hanno confermato l’importanza della loro presenza al servizio di Simone Inzaghi, come Brozovic, che durante il match pareggiato col Torino ha riacceso gli animi dei tifosi nerazzurri, che credono ancora nel tricolore.

Tuttavia, poi, ci sono stati altri professionisti che non hanno convinto in egual modo, come Arturo Vidal, ex Juventus, che era stato multato pochi giorni fa proprio per aver detto frasi che non erano piaciute alla dirigenza.