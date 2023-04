Inter, il retroscena di Biasin su Inzaghi

Ancora una volta l’Inter riesce a sorprendere tutti, questa volta in positivo. Si perchè i nerazzurri erano visti come nettamente sfavoriti nella sfida contro il Benfica, specialmente all’andata che si giocava in casa dei lusitani, allo stadio Da Luz. Contro ogni pronostico, i ragazzi di Inzaghi hanno sfoderato una prestazione superba, vicendo per ben 2-0 in Portogallo, con le reti di Barella e Lukaku.

Un Inter a due facce si potrebbe definire. Perchè se in campionato erano 4 le partite consecutive senza vittoria (3 sconfitte 1 un pareggio), nelle coppe (sia nazionale che europea) si ritrova in una posizione favorevole per l’accesso alle semifinali. In questo modo diventa sempre più complicato dare un giudizio finale alla stagione di Simone Inzaghi.

A tal proposito è intervenuto il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, che segue da vicino la squadra interista. In primis ha commentato le dichiarazioni di Inzaghi nel post-partita di Benfica-Inter con questo tweet: “Quando Inzaghi dice “so da dove provengono certe critiche” non pensate che si rivolga a qualcuno all’interno del club perché – con tutto il rispetto – siete fuori strada. Alcune critiche sono doverose e il tecnico sa e deve accettarle, altre sono strumentali e no, non vanno bene“.

In diretta su TeleLombardia, ha raccontato uno scambio di messaggi avvenuto con Simone Inzaghi ieri sera dopo la partita in Portogallo: “Ho avuto occasione di sentirlo per messaggio ieri sera: lui avrebbe potuto togliersi qualche sassolino, invece ti dice “abbiamo giocato da squadra”.

Inzaghi fa bene a non alzare polemiche che in questo momento sarebbero anche inutili. Bisognerà prima portare i risultati a casa: quello principale è l’arrivo tra le prime quattro in campionato e a fine stagione eventualmente si chiariranno tante cose. Attualmente i nerazzurri sono posizionati al quinto posto a 51 punti, con Roma (53), Milan (52) e Lazio (58) posizionate al di sopra di esse. Sarà una lotta durissima.