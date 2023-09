Inter, il retroscena: “Maxime Lopez poteva arrivare al posto di Klaassen”

Secondo quanto è emerso post calciomercato, al posto di Klaassen l’Inter stava per chiudere con Maxime Lopez

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’Inter aveva chiuso per Maxime Lopez, anziché Davy Klaassen. Il calciatore francese era in procinto di vestire la maglia nerazzurra, con una trattativa che sembrava collegarsi al trasferimento di Asllani al Sassuolo. Solo che il giovane albanese non era tanto convinto:

“L’arrivo di Maxime Lopez era strettamente legato ad Asllani. In sostanza, doveva essere messo in piedi uno scambio di prestiti. Solo che l’albanese, pur desiderando giocare di più, anche a costo di lasciare temporaneamente l’Inter, non riteneva che la squadra neroverde fosse la piazza migliore”.

Maxime Lopez può diventare fortissimo?

Il calciatore francese, ora, è alla Fiorentina squadra con cui l’Inter ha stravinto ieri sera. Il giocatore qualche mese fa ha rilasciato alcune dichiarazioni su se stesso, ritenendosi come uno dei migliori d’Italia: “Nella mia posizione, a parte Brozovic, Bennacer e Lobotka, penso di essere tra i migliori del campionato. Mi piacerebbe seguire l’esempio perfetto di Veretout. Ha fatto il Nantes, poi la Fiorentina, poi la Roma e poi ha colto l’occasione. È titolare al Marsiglia e gioca per la Francia“.

Il giocatore è stato fino alla fine in bilico a Sassuolo, come aveva confermato Carnevali: “”Se ci sono giocatori che non hanno interesse a rimanere con noi dobbiamo trovare opportunità per farli uscire. È chiaro che non aspettiamo la loro richiesta ma andiamo a trovare opportunità che ci gratificano anche sotto l’aspetto economico. Se un giocatore non resta con noi con piacere, sai quanti posti ho vicino a me per vedere la partita? Così mi spiegano come funziona il gioco del calcio. Chi resta con noi deve avere voglia e desiderio e deve essere felicissimo di giocare in questa squadra”.