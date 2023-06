Inter, il riscatto di Acerbi. Il Messagero: “Anche Lazzari nella trattativa?…”

Arrivato all’ultimo giorno dello scorso calciomercato estivo, come sostituto della difesa, Francesco Acerbi si è reso protagonista di una stagione straordinaria nell’Inter, concludendo in bellezza con una prestazione fantastica contro il Manchester City, nonostante la sconfitta. Solamente in Serie A ha giocato 31 volte, seppur il suo inizio è stato come riserva di dei tre titolarissimi.

Man mano che si è avanzati nella stagione, De Vrij e Skriniar sono stati alle prese con diversi problemi fisici o di rendimento, e alla fine il posto da titolare è stato per l’ex Lazio, che è diventato in poco tempo un punto fermo della retroguardia nerazzurra.

Il suo acquisto era avvenuto con un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Ed ora è venuto il momento di versare i soldi nelle casse della Lazio. A tal proposito, ieri ne ha parlato anche l’agente Federico Pastorello dopo aver incontrato i dirigenti interisti in sede e che ha lasciato alcune parole su tale argomento:

“A breve ci saranno anche novità su Acerbi?”

“C’è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui c’è la volontà di farlo, ma credo di sì. In questo caso ci dovremo risedere con l’Inter per parlare del contratto, ma credo che per il momento il discorso del riscatto sia quasi scontato, tenendo conto della stagione straordinaria di Francesco”.

Secondo Il Messaggero, proprio “i nerazzurri possono inserire i giovani Fabbian o Zanotti, magari in un discorso più ampio con Lazzari”, si legge. Ragionamenti in corso, l’ex Spal è un giocatore molto gradito a Simone Inzaghi, che lo volle proprio alla Lazio.