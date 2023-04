Inter, il sacrificato può essere Onana

Una delle piacevoli sorprese di quest’anno, in casa Inter, è di certo il portiere Andrè Onana. Arrivato a parametro zero dall’Ajax, sul calciatore africano c’era un po’ di scettiscismo, vista la lunga squalifica che lo aveva tenuto lontano dai campi (9 mesi per la precisione). Nelle prime partite stagionali in maglia nerazzurra, hanno visto il neo-portiere relegato in panchina, ma dopo qualche incertezza di Handanovic, Inzaghi lo ha scelto come nuovo portiere titolare.

I’ex Ajax ha fornito ottime prestazioni, soprattutto in Champions League, che hanno permesso all’Inter di accedere in semifinale. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra potrebbe scegliere lui come prossimo sacrificato per il mercato estivo. Purtroppo è noto già da tempo che il club nerazzurro dovrà fare una cessione importante per ragioni di bilancio.

Onana, valutato circa 40 milioni di euro, piace a diverse squadre di Premier League, soprattutto al Chelsea (Kepa e Mendy non convincono più), e il suo sacrificio potrebbe significare plusvalenza totale per le casse interiste dopo il suo acquisto a parametro zero dall’Ajax. La sua avventura all’Inter, però, potrebbe concludersi già in estate.

Ecco perchè il portiere avrebbe superato nelle gerarchie dei “possibili partenti” Denzel Dumfries, il quale si era parlato e riparlato per tutto il mese invernale di una sua cessione immediata o nel prossimo futuro come quasi certa. Il calo di prestazioni dell’olandese però, avrebbe abbassato nettamente il prezzo del cartellino dell’ex Psv. Ne ha parlato di tale situazione il Corriere dello sport di tale situazione: