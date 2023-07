Inter, il sacrificio Gosens può valere Carlos Augusto

Robin Gosens non ha ancora replicato le sue grandi stagioni fatte all’Atalanta. Certamente in questo anno e mezzo, l’esterno tedesco ha dovuto affrontare diversi e sfortunati infortuni che ne hanno limitato la continuità e la qualità. La dirigenza nerazzurra ha voluto dargli fiducia, ma l’ex bergamasco potrebbe essere sacrificato per un importante rinforzo.

Secondo Sky Sport, l’esterno mancino tedesco avrebbe già una bozza di accordo con il Wolfsburg (che non ha però raggiunto un’intesa con l’Inter), ma prima vuole valutare con cura le sue prospettive in nerazzurro e capire quante possibilità di impiego ci saranno nel corso della stagione, dove inizialmente parte alle spalle di Dimarco. La dirigenza interista è disposta a cederlo, a patto che arrivi un’offerta adeguata e che si trovi un sostituto di livello, già individuato in Carlos Augusto.

Un nome che da tempo tiene banco Marotta e D’Ausilio, ma non va trascurata la possibile concorrenza della Juve. l’esterno sinistro brasiliano, al primo anno in Serie A, ha mostrato grandi qualità, finendo nel mirino di numerosi club. Il Monza, proprietario del suo cartellino.

Intanto il Monza si muove sul mercato in entrata, con un colpo che può sbloccare la partenza di Carlos Augusto: si tratterebbe del greco Kyriakopoulos.

I nerazzurri partono da una posizione favorevole, scrive La Gazzetta dello Sport: “Sul brasiliano (valutato circa 25 milioni) sono forti gli interessi di Inter e Juventus in Italia. I nerazzurri sono partiti prima e sono in pole anche perché il brasiliano gradirebbe giocare una coppa europea, ma i bianconeri non mollano“.