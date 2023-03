Inter, il sogno Scalvini non finisce

Come è noto ormai da tempo, Milan Skriniar saluterà l’Inter a fine stagione, per accasarsi con la maglia del PSG. Il difensore slovacco avrà un bonus alla firma piuttosto consistente, 25 milioni di euro. Lo stipendio sarà da 9,5 milioni di euro a stagione, ben al di sopra dai 6 più bonus offerti dall’Inter.

Un bel colpo da cui rialzarsi per l’Inter. Da una parte c’è il fatto di perdere un difensore di questo calibro a paramtro zero, visto che i nerazzurri avevo rifiutato un’offerta di circa 60 milioni di euro in estate. Dall’altra il fatto di dover rimpiazzare un difensore di questo calibro, senza guadagni e con le fragili finanze della dirigenza interista.

Sarebbero stati individuati alcuni nomi interessanti per il dopo Skriniar. Tra questi anche il talentuoso difensore Giorgio Scalvini in forza all’Atalanta. Difensore classe 2003 (19enne) dell’Atalanta, che anche in questa stagione ha giocato con ottimi risultati anche da centrale di centrocampo. Egli dispone di ottime doti fisiche e di una buona tecnica che utilizza per impostare l’azione da dietro. Di piede destro, può giocare sia in una difesa a 3 che a 4, oltre a essere bravo nel marcare l’avversario. Nonostante il ruolo, sa essere pericoloso anche in zona gol, grazie alla sua bravura nel gioco aereo. Ed è per questo motivo che è paragonato al suo ex compagno di squadra Alessandro Bastoni, ora in forza all’Inter.

Per questi motivi il calciatore è valtato circa 40 milioni di euro dai bergamaschi. Una cifra troppo alta per la situazione economica attuale dell’Inter. I nerazzurri, però, come spiega La Repubblica, stanno in questi giorni cercando di capire come imbastire l’operazione: “Nuovi contatti sono andati in scena in questi giorni tra l’Inter e l’Atalanta per il giovane difensore Giorgio Scalvini.”

“Il classe 2003 è il preferito di Marotta e Ausilio, ma il costo dell’operazione – al momento – è fuori portata per la dirigenza nerazzurra, che ha individuato nel 19enne jolly il sostituto ideale di Skriniar. Quest’ultimo, dopo aver firmato il contratto con il Psg, lascerà al termine della stagione a parametro zero l’Inter e la Serie A.”