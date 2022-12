Inter, il sostituto di Dumfries proviene dal Bayern Monaco

All’Inter suonano le sirene inglese. Si perchè Denzel Dumfries, dopo essere stato corteggiato a lungo dal Chelsea, ha destato nuovi interessi oltre la Manica. Il suo Mondiale ben giocato ha riacceso le attenzioni del Manchester United questa volta, oltre che ai Blues. E non finisce qui: anche il Bayern Monaco starebbe monitorando l’acquisto dell’esterno olandese.

Il piano originale prevedeva di valutare una cessione dell’ex PSV soltanto in estate, per non stravolgere la rosa a disposizione di Simone Inzaghi a stagione in corso. Il mondiale invernale però rischia di stravolgere gli equilibri e costringe a rivalutare i programmi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’Inter ha fissato il prezzo di Dumfries: 60 milioni di euro. A tale cifra si avrebbe a disposizione una relativa plusvalenza utile, sia per il bilancio, che per il l’acquisto di eventuali sostituti. Una cifra alta sicuramente quella richiesta dalla dirigenza neroazzurra, ma non troppo per i club europei sopracitati.

In merito al giocatore che potrebbe sostituire l’esterno olandese, è stato riscovato un vecchio nome monitorato da tempo. Noussair Mazraoui, laterale classe ’97 passato la scorsa estate a parametro zero dall’Ajax proprio al Bayern che è nella corsa per Dumfries. Il marrocchino non sta giocando con grande continuità in Baviera con sole 11 presenze (3 assist a referto) in Bundesliga e 5 in Champions.

Per facilitare tale operazione, “La Gazzetta dello Sport” cita un alleato nascosto che potrebbe aiutare i neroazzurri: “.[…] E pure Achraf potrebbe essere un alleato per l’Inter: lui che a Milano ha vinto e vissuto una stagione esaltante, non ha mai nascosto un legame particolare con la città. Di sicuro, spenderebbe due parole positive con Mazraoui, qualora servissero in futuro. […]”.