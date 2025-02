Inter in emergenza contro il Napoli

I nerazzurri continuano ad essere in emergenza per la partita contro il Napoli. Non ci saranno alcuni giocatori e quelli che ci sono non riescono a dare il meglio

È emergenza pura in quel di Appiano Gentile. Il club nerazzurro si ritrova a vivere un periodo pessimo sotto il punto di vista fisico e dopo la partita di ieri l’allarme è ancora più grande. Nella vittoria con Lazio l’Inter ha mostrato molta stanchezza e verso il big match con il Napoli ci si aspetta che manchino alcuni giocatori.

Sarà uno scontro importantissimo ai fini della corsa scudetto, con l’Inter attualmente al primo posto e le due squadre che sono appaiate insieme all’Atalanta in soli tre punti. Un momento difficile, con passi falsi di entrambe che potrebbero rimettere addirittura di nuovo in corsa la Juventus.

Mancanze importanti ed emergenza per l’Inter

A sottolineare il momento è stato ieri Simone Inzaghi, che ieri ha detto nell’intervista post partita: “Abbiamo fatto una grande prestazione, contro un avversario di assoluto valore come la Lazio. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma non ci siamo mai disuniti e siamo stato bravi a sbloccarla con il gran gol di Arnautovic. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, ho la fortuna di avere ragazzi che danno tutto per questa maglia. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore”.

Poi ha continuato: Questa vittoria ci dà una bella spinta per sabato? Sicuramente sì, abbiamo avuto indicazioni importanti. Frattesi aveva un problema, come Taremi, ma hanno giocato lo stesso per aiutare la squadra. Dovremo vedercela col Napoli sabato e poi tornare a pensare alla Champions? Abbiamo tante partite ravvicinate, in questo periodo. Siamo in difficoltà sugli esterni, c’è grande emergenza perché si è fatto male anche Darmian, ma penseremo ad una partita alla volta: quella di stasera è la prima di sei nei prossimi giorni…”.